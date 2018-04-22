Написать два текста по ремонту ноутбуков

$6
КопирайтингЗавершен2 заявки281 просмотр
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Добрый день, уважаемые писатели. Нужно написать два несложных текста на тему ремонт ноутбуков. Стоимость 40 руб/1000 символов. Общий объем - 12 тысяч. Жду ваши предложения.

6 лет назад
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
jUSZ0R
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Хороший автор. Правки в срок, вопросы по делу. Рекомендую
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