Написать продающий текст

Тема "Что такое тейпирование? Как пользоваться тейп лентой на колено, голеностоп?" Уникальность по адвего 90-100% Количество символов 7000 ТЗ - http://prntscr.com/j4me05 ТЗ - http://prntscr.com/j4medu Примеры статей https://newrunners.ru/mag/kinezio-tejp/ http://fysiotape.su/kinesio-tape-at-work/ Оплата 400 грн за работу
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Здравствуйте, нужен текст для главной стр. http://593evaxx.plp7.ru/
Все критерии в таблице - ТЗ для копирайтера Главная стр. "кровельные материалы"
1. Ключевые Фразы берите из столбца "С" (ключевые слова для копирайтера).
2. Ключевые Фразы можно склонять и спрягать, а также менять местами, если это нужно для того, чтобы написать Фразу правильно (с точки зрения русского языка).
3. В колонке 'D' указано оптимальное количество вхождений Фразы в тексте.
4. Используйте разные Форматы подачи контента (обязательно нужны маркированные списки). делайте различные выделения, акценты.
5. Структурируйте контент с помощью подзаголовков Н2-Н4.
6. Употребите самую частотную Фразу в первом абзаце (первые 100 символов)
7. Выделяйте жирным шрифтом важные элементы, если нужно.
8. Старайтесь равномерно распределять ключевые слова по тексту.
9. Старайтесь не использовать абзацы более 300-400 символов.
10. делайте краткое вступление в тексте и окончание‚ текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.
11. Ключевые Фразы выделяйте желтым цветом в Word для упрощения проверки.
12. Уникальность текста должна быть минимум 95% no etxt, text.ru или content-watch.ru
13. (ВАЖНО). Некоторые ключевые Фразы, особенно со словом (цена, стоимость), можно использовать в качестве подзаголовка. Например: Стоимость удаления вирусов, Цены на установку Windows. Также в тексте рядом со словом (цена, стоимость) можно писать цену цифрами, цену берите со страницы, для которой пишите (колонка "страница", релевантный URL). Мы не просто вставляем ключи в текст, а описываем тему. Перед написанием, просто представьте себя тем человеком, который набирает запрос в поисковике. Что он хочет увидеть? Тексты должны быть коммерческими, а не информационными. Это сайт услуг!
14. (ВАЖНО). Написанные тексты проверяйте через эту Форму https://advego.ru/text/seo/top/. Академическая тошнота документа не должна быть выше 8%!
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