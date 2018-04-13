Написать продающий текст

Здравствуйте, нужен текст для главной стр. http://593evaxx.plp7.ru/

Все критерии в таблице - ТЗ для копирайтера Главная стр. "кровельные материалы"

1. Ключевые Фразы берите из столбца "С" (ключевые слова для копирайтера).

2. Ключевые Фразы можно склонять и спрягать, а также менять местами, если это нужно для того, чтобы написать Фразу правильно (с точки зрения русского языка).

3. В колонке 'D' указано оптимальное количество вхождений Фразы в тексте.

4. Используйте разные Форматы подачи контента (обязательно нужны маркированные списки). делайте различные выделения, акценты.

5. Структурируйте контент с помощью подзаголовков Н2-Н4.

6. Употребите самую частотную Фразу в первом абзаце (первые 100 символов)

7. Выделяйте жирным шрифтом важные элементы, если нужно.

8. Старайтесь равномерно распределять ключевые слова по тексту.

9. Старайтесь не использовать абзацы более 300-400 символов.

10. делайте краткое вступление в тексте и окончание‚ текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.

11. Ключевые Фразы выделяйте желтым цветом в Word для упрощения проверки.

12. Уникальность текста должна быть минимум 95% no etxt, text.ru или content-watch.ru

13. (ВАЖНО). Некоторые ключевые Фразы, особенно со словом (цена, стоимость), можно использовать в качестве подзаголовка. Например: Стоимость удаления вирусов, Цены на установку Windows. Также в тексте рядом со словом (цена, стоимость) можно писать цену цифрами, цену берите со страницы, для которой пишите (колонка "страница", релевантный URL). Мы не просто вставляем ключи в текст, а описываем тему. Перед написанием, просто представьте себя тем человеком, который набирает запрос в поисковике. Что он хочет увидеть? Тексты должны быть коммерческими, а не информационными. Это сайт услуг!

14. (ВАЖНО). Написанные тексты проверяйте через эту Форму https://advego.ru/text/seo/top/. Академическая тошнота документа не должна быть выше 8%!