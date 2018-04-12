Написать статью на тему "Зачем ритейлеру автоматизация".

Нужно написать о компании, которая занимается комплексной автоматизацией кафе, ресторанов, баров и т.д. с программным обеспечением iiko, а также внедрением и автоматизацией бизнеса с помощью 1С. Вся информация для исполнителя будет с сайта компании и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать продающую статью на тему "Зачем ритейлеру автоматизация", имеется ввиду автоматизация с помощью программного обеспечения 1С. В тексте должны быть выявлены боли и проблемы ритейлеров с не автоматизированным бизнесом, решение проблемы, показать выгоды автоматизации бизнеса с 1С.
- Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать о компании, которая занимается комплексной автоматизацией кафе, ресторанов, баров и т.д. с программным обеспечением iiko, а также внедрением и автоматизацией бизнеса с помощью 1С. Вся информация для исполнителя будет с сайта компании и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать небольшое SEO текст. Подробнее о задании в прикреплённом файле. Укажите, пожалуйста, стоимость за 1000 символов без пробелов.Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написание ряда статей по тематике Ремонт в квартире. Предложение актуально для тех, кто: 1. Делал ремонт в своей квартире/доме и в курсе всех тонкостей этого вопроса Или 2. Сам выполняет ремонтно-строительные работы У нас есть перечень необходимых тем, но ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Статьи и оформлениеКопирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужны текста для сайта, тематика спортивная обувь. Примерно на 1500 знаков каждый, 25 текстов. В отклике пожалуйста указывайте сумму и сроки за которые вы готовы написать. Текста должны быть уникальные, СЕО направленные, общие ключи и ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуются тексты по тематике строительная спец техника (экскаваторы, авто кран, бульдозер и т.д) Объёмы от 2 до 15 тыс. символов. Ожидаемая стоимость 70 руб./1000 сим. Конкретное ТЗ в личку по обращению.Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
На постоянной основе требуется грамотный, ответственный, готовый к обучению копирайтер – продвинутый пользователь ПК. [b]Должностные обязанности:[/b] • Создание интересных, «цепляющих» текстов на компьютерную тематику в соответствии с техническим заданием: инструкции, обзоры, сравнения и т.д. • Подготовка скриншотов в ...Копирайтинг78 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый день! Нужно написать качественную статью на 3-4 тыс. збп. Тематика - шопинг и полезные советы по шопингу. Без воды и всякого бреда, только по делу, полезно и интересно читать. Можно рерайт с нескольких источников, но ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтинг по натяжным потолкам. Объем примерно 50-70 текстов по 1500-2500 зн. От вас связь голосом обязательна, цена за 1000 знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад