Написать статью на тему "Зачем ритейлеру автоматизация".

Требуется написание ряда статей по тематике Ремонт в квартире. Предложение актуально для тех, кто: 1. Делал ремонт в своей квартире/доме и в курсе всех тонкостей этого вопроса Или 2. Сам выполняет ремонтно-строительные работы У нас есть перечень необходимых тем, но ...