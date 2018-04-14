Написать статью 3000 збп

$5
КопирайтингЗавершен3 заявки173 просмотра
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Добрый день!

Нужно написать качественную статью на 3-4 тыс. збп. Тематика - шопинг и полезные советы по шопингу. Без воды и всякого бреда, только по делу, полезно и интересно читать. Можно рерайт с нескольких источников, но уникальность должна быть 100% по text.ru

Оплата 100р. за 1000 збп. Срок - сутки.

Рассматриваются заявки ТОЛЬКО от опытных копирайтеров с хорошим портфолио по теме.

При хорошем качестве будет работа еще.

Спасибо!

6 лет назад
alexander1234567
Александр 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$6
2 дня
Все отлично. Хороший текст, вовремя. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, интересная тема для материала, никаких проблем с оплатой. Заказчик всегда на связи. Приятно было поработать. Спасибо:)
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