Копирайт. 10 статей

Написание карточек товара для сайта [url=https://www.vaillant.ua/dlia-klientiv/%D0%92%D1%81%D1%8F]https://www.vaillant.ua/dlia-klientiv/[/url] Существующие тексты нужно переписать более простым языком (но сохраняя все техническое описание без изменений). Вся нужная информация, структура карточки товара и пример, как описание должно выглядеть в итоге, предоставляются. Всего примерно более 20 ...