Копирайтер для сферы бьюти, мода

Здравствуйте! Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению. Желательно прожить в Америке несколько лет. На данный момент нужно 50-70 постов. Оплата по факту выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание ряда статей 2500-4500 символов для трех проектов. Женское белье, курсы перманентного макияжа, интернет-магазин по карточкам товара и категориям/блог - продукция и расходные материалы матералы для татуажа, перманентного макияжа.
Портфолио или тестовая статья обязательны.
Пишем по ТЗ, прогонка по сервисам типа istio, megaindex, majento
Цена договорная, в зависимости от загрузки.
Требования: Москва, работа с брендами
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