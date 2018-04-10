Описание для игры на андройде

КопирайтингЗакрыт8 заявок214 просмотров
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Требуется копирайтер для написания красивого описания приложения на Android.  

Требование: Наличие устройства на Android. Рассмотрю ваши предложения

6 лет назад
GromovAleks
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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