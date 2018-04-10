Описание для игры на андройде

Здравствуйте. Ищу ответственного копирайтера на постояннуюработу для написания статей на блог, посвященный компьютерной технике и о всем что с ней связано. Нужно будет писать статьи по темам о комплектующих (от А доЯ), о том как они ...
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Требуется копирайтер для написания красивого описания приложения на Android.
Требование: Наличие устройства на Android. Рассмотрю ваши предложения
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