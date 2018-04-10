Нужны тексты для Агенства праздников

Нужны статьи о проведении выездных спектаклей:

- нужны небольшие тексты 1000 знаков примерно 10 -15 шт

- Тексты должны быть уникальны не ниже 95% по Адвего

-Нужно ,что бы тексты были написаны без спамных слов и воды

-Нужно ,что бы текст содержал полезную информацию о чем спектакль и чему он научит ребенка ( примеры текстов мы предоставим)

- Текст должен быть написан по ТЗ