Необходимо сделать копирайтинг текста https://itc.ua/articles/obzor-dell-new-xps-13-2018/ уникальность 60% по text.ru и поправить текст не от имени редакции, а со стороны описываем про серию 9370 что нового! но не пишим что в редакцию попал такая модель..... Исполнителя выберу ...
Написание (копирайтинг) статей для сайта. Тема:Автоматизация магазинов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер для написания (а иногда корректировки) статей по темам:
Управление и автоматизация:
- цепей поставок (Supply Chain management):
- розничного магазина,
- склада,
- производства,
- торговых агентов
- управления запасами
- управления дистрибуцией.
Укажите ваши ожидания по оплате. Средняя статья - это 4-4,5 тыс. знаков.
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