Составить описание для кухонь

КопирайтингЗавершен6 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть каталог с фото и техническими характеристиками, но нам нужен продающий сео контент. Поэтому есть необходимость в услугах копирайтера со складным слогом). В общем уникальность 100%, объем 1,5 тысячи збп., в каждый текст вписать по три ключа, на данном этапе 11 текстов (будут еще). Есть пример и список страниц с ключами. 

Стоимость выше 100р за килознак не рассматриваю. Выберу исполнителя с хорошей ценой - для того что бы понять ваш стиль пришлите три-четыре предложения про кухонную мебель.

6 лет назад
imml
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
$22
3 дня
Тексты на высоте! Рад был поработать с профессионалом своего дела, понимающим с полуслова. Буду обращаться впредь!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, лояльные сроки и моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Создание слайд-шоу (5 фото + текст)

    Необходимо создать тематическое слайд-шоу, состоящие из 5 картинок и текста к каждой из картинок. Никаких технических навыков не надо. Ищите тематическое изображение, добавляйте его и пишите к нему описание. Все просто. Тему основную задаем мы, ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг

    $1000

    Необходимо писать отзывы на разных сайтах площадках . Мы будем говорить куда и чем писать. Только положительные отзывы. Стоимость 20-30 за отзыв , в сутки может быть до 25 штук.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Эксперт в медицинской тематике (100 статей)

    $150

    Ищем эксперта в мед.тематике для:  1. Подготовки плана (структуры) 100 статей медицинской тематике (стрессовые состояния);  2. Проведение экспертизы написанных авторами статей (соответствие действительности и раскрытие темы).  Редактуру и корректуру делать не нужно.  Примерный объем 1 статьи – около 6 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу. Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка): 1. Цена за 1000 символов без пробелов ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты по фотосъемке еды

    тексНаписать интересный и конкретный текст про фотосъемку блюд на 1500 символов Срок до 20.00 этих двух страниц седлать одно целое, единое.  [url=http://fotogora.ru/?p=10093]http://fotogora.ru/?p=10093[/url] [url=https://www.fotomenu.su/food-foto-price]https://www.fotomenu.su/food-foto-price[/url] Только конкретика.Если что цены, мы можем поменять. О структуре работе не нужно писать, а писать о том, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 100 комментариев про центр красоты на блоге

    $33

    Есть 5 блогов про центры красоты необходимо написать на них 100 комментариев разного размера от 2 до 8 предложений (уникальных) 20 руб. за 1 комментарий, за 100 комментов = 2 000 руб. оплата вебмани, яндекс деньги

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад