Ищу копирайтера

КопирайтингЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу.

Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка):

1. Цена за 1000 символов без пробелов копирайтинга (грн);

2. Цена за 1000 символов без пробелов рерайтинга (грн);

3. Ссылка на портфолио (если портфолио нет — пишите слово «Тест»);

4. Сколько можете написать за день;

5. Почта для связи, телефон с телеграмом;

6 лет назад
vasiliyq
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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