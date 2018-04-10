Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу.

Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка):

1. Цена за 1000 символов без пробелов копирайтинга (грн);

2. Цена за 1000 символов без пробелов рерайтинга (грн);

3. Ссылка на портфолио (если портфолио нет — пишите слово «Тест»);

4. Сколько можете написать за день;

5. Почта для связи, телефон с телеграмом;