Добрый день! Необходимо написать структуру и текст посадочной страницы для 4-х услуг(см. приложение) для тира.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ищу копирайтера для написания текстов на 5–8 тысяч символов на тему «маркетинг». Знания и навыки приветствуются, при отсутствии — обучу.
Отвечайте в таком формате (каждый пункт — новая строка):
1. Цена за 1000 символов без пробелов копирайтинга (грн);
2. Цена за 1000 символов без пробелов рерайтинга (грн);
3. Ссылка на портфолио (если портфолио нет — пишите слово «Тест»);
4. Сколько можете написать за день;
5. Почта для связи, телефон с телеграмом;
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