Требуется копирайтер для написания статьи. На тему пиар инстаграм.

ТЗ прикрепил. Текст нужно написать на тему: Как пропиарить инстаграм. Желательно чтобы исполнитель работал с подобными сервисами как podpisota.ru, tooligram.com и т.д.

Количество символов статье 5-6тыс.

1. Прочитайте сначала ТЗ потом отвечайте, сможете ли написать такую статью или нет.

2. Указывайте стоимость за 1000 символов

3. Шаблонные ответы не рассматриваются