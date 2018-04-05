Текст для презентации по внедрению портала Sharepoint

Необходимо сегодня-завтра, составить концепцию и написать текст для презентации по внедрению корпоративного портала Sharepoint.

От вас требуется минимальное понимание в данной теме. Либо умение быстро разобраться самим.

Так как у нас нет много времени на обсуждения текста. Сможем вначале провести планерку по скайпу и обсудить.

Объем текста необходимо будет рассчитать самим.

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Сроки

Ориентировочно для скольких слайдов будет написан текст