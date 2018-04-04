50 мини-обзоров конструкторов сайтов

Нужен копирайтер для описания сайта http://speakit.kz/ Текст нужен только для текстовых блоков сайта, на данный момент есть описание но оно совсем сырое. Текст должен быть интересным, с характером нашего слогана, позицией "с нами бизнес понятен". Занимаемся созданием ...