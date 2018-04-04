50 мини-обзоров конструкторов сайтов

(Создание и продвижение сайта на Ворпресс) Оставляйте ваши заявки.
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35 руб./обзор размером 300-400 симв. Цена не обсуждается. Оплата Вебмани. Вот ТЗ на неудачном опыте другого автора:
https://docs.google.com/document/d/1SlBTmmsdyXMLkjyW-eqmLC53AuevZ95ExdlvkBY5Vh0/edit
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