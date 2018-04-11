Написать тексты для продвижения

$2
КопирайтингЗавершен4 заявки159 просмотров
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Нужно написать тексты для продвижения определённых страниц, оплата 2$ / 1к символов без пробелов и знаков, ТЗ на тексты во вложении

6 лет назад
Paster017
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anka_Georgiewna
Анна 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Все тексты были написаны качественно и раньше срока, рекомендую
Очень понравилось работать с Дмитрием. Выгодные условия и понятные ТЗ. Рекомендую!
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