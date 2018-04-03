Переписать тексты на сайте

Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта https://muffinit.ee. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: https://muffinit.ee/website-design-and-development/)
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Добрый день,
Необходимо переписать тексты на страницах сайта https://muffinit.ee. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: https://muffinit.ee/website-design-and-development/)
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