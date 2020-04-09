Paster017

Дмитрий Paster017

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$175
10 баллов
4 года назад
Написание статей по автострахованию ноябрь
Написание статей
Спасибо большое за заказ! Всё отлично!
Задание выполнено отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$53
10 баллов
4 года назад
Написание статей по гидро- и теплоизоляции
Написание статей
Всё отлично! Спасибо за заказ!
Отличная работа с хотелками заказчика, рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$245
10 баллов
4 года назад
Написание статей по ОСАГО тематики октябрь
Написание статей
Прям очень долго работаем с Дмитрием. За это время он показал себя исключительно как порядочный Заказчик и человек. Только рекомендации!
Статьи выполнены хорошо и вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$63
10 баллов
5 лет назад
Написание коммерческих статей по страхованию
Написание статей
Всё отлично! В очередной раз радуюсь постоянному сотрудничеству!
Статьи выполнены хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$105
10 баллов
5 лет назад
Написание статей по автострахованию в блог август
Написание статей
Был рад сотрудничеству! Благодарю за доверие!
Задание выполнено хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
Показать больше отзывов