Нужно составить 30 отзывов о сервисе по страхованию автомобилей. Отзывы должны быть естественные. После согласования отзывов выдадутся площадки для размещения (нужно будет регистрироваться). Сервис, для которого нужно будет составить отзывы выдастся утверждённому исполнителю. ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно настроить рекламную кампанию в mytarget и instagram с ссылкой на резюме на hh.ruКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно настроить таргетинговую рекламу нацеленную на страховых агентов осагоСоциальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт4 года назад
- Завершен4 года назад
- Завершен4 года назад
- $200Завершен4 года назад
- Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Подробное ТЗ в л.с.Завершен5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$175
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Спасибо большое за заказ! Всё отлично!
Ответный отзыв
Задание выполнено отлично, рекомендую!
$53
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Всё отлично! Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Отличная работа с хотелками заказчика, рекомендую!
$245
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Прям очень долго работаем с Дмитрием. За это время он показал себя исключительно как порядочный Заказчик и человек. Только рекомендации!
Ответный отзыв
Статьи выполнены хорошо и вовремя, рекомендую!
$63
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Всё отлично! В очередной раз радуюсь постоянному сотрудничеству!
Ответный отзыв
Статьи выполнены хорошо, рекомендую
$105
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Был рад сотрудничеству! Благодарю за доверие!
Ответный отзыв
Задание выполнено хорошо, рекомендую