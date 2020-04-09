Нужно составить 30 отзывов о сервисе по страхованию автомобилей. Отзывы должны быть естественные. После согласования отзывов выдадутся площадки для размещения (нужно будет регистрироваться). Сервис, для которого нужно будет составить отзывы выдастся утверждённому исполнителю. ...