Написание статей для ссылок по автострахованию

Нужно три исполнителя по 10 текстов на каждого (для скорости). Тематика текстов - освещение. Тексты по 10 000 знаков. Пример одного текста: https://www.wayfair.com/sca/ideas-and-advice/renovation/types-of-ceiling-lights-how-to-choose-the-right-one-T5037 В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 10 таких текстов и ...