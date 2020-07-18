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Составить тексты и диалоги на английском языке с переводом на русский
Нужны тексты и диалоги для практики английского языка: чтения и самостоятельного перевода с английского на русский и наоборот.
Материалы должны быть составлены по уровням сложности по Общеевропейской системе CEFR: от самых простых для новичков (A1) до очень сложных (C2) с подсказками для упрощения самостоятельного перевода и пояснения сложных моментов.
Требования к исполнителю:
Исполнитель должен обладать высоким уровнем английского языка. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний.
Требования к контенту:
- уникальность от 95%;
- тематика текстов и диалогов зависит от уровня сложности, но само содержание и тема могут быть абсолютно любыми;
- объем не фиксированный, зависит от уровня сложности. (мин. 600 символов на английскую часть текста или диалог с переводом);
- перевод должен быть составлен с возможностью перевода с английского на русский и наоборот;
- перевод может быть адаптивным, но без сильного искажения;
- самое главное что бы написанное соответствовало уровням английского по CEFR (описание уровней будет ниже);
- материалы должны охватывать как можно больше речевых конструкций, показывать интересные моменты в английском языке, т.е быть действительно полезными для читателя, чтобы можно было почитать/запомнить больше правил и слов. Максимум пользы от чтения и перевода (грамматика, расширение лексического запаса, запоминание контекста использования оборотов, слов, идиом, сленга итд);
- подсказки нужны для вспомогательных целей как для новичков, так и для профи;
- в подсказках могут быть и сноски, и комментарии, “словарик” и тп.
Составить по одному тексту на английском языке с переводом на русский и подсказками для уровней:
Beginner — A1 | Начальный уровень
Elementary — A2 | Элементарный уровень
Pre-Intermediate — A2/B1 | Ниже среднего
Intermediate — B1 | Средний уровень
Upper-Intermediate — B2 | Выше среднего
Advanced — C1 | Продвинутый уровень
Proficiency — C2 | Очень продвинутый уровень (билингвальный)
И по два диалога с параллельным (через строку) переводом и подсказками.
Уровни сложности у диалогов более общие, они делятся на простые, средние и сложные, но они одновременно эквивалентны:
Простые (для начинающих) = А1 и А2
Средние = A2/B1, B1 и B2
Сложные = C1 и C2
Итого: 7 текстов и 6 диалогов.
Важно:
Оплата за контент, а не за объем.
После одобрения материалов будет большой заказ на 40-50 текстов/диалогов.
Описание уровней:
A1 — Beginner | Начальный уровень:
Легкие конструкции и слова, несложные короткие предложения.
Простые времена группы Simple (Indefinite);
Небольшие материалы с предложениями до 7-9 слов;
Единственное и множественное число, конструкции «to be», WH вопросы;
Словарный запас до 1 500 часто употребляемых слов — простые фразы, повседневные выражения, элементарная лексика.
A2 — Elementary | Элементарный уровень:
Начальное представление об элементарной грамматике (WH-questions, простые времена, конструкции с «to be» и «be going to», предлогами, неправильные глаголы, исчисляемые и неисчисляемые существительные);
словарный запас около 600-1 500 расхожих слов (темы о себе, семье, покупках, праздниках, предпочтениях, музыке, отпуске, ежедневных делах);
A2/B1 — Pre-Intermediate | Ниже среднего:
Разнообразные темы и грамматические конструкции, понятная лексика.
основы английской грамматики и времен;
базовые идиомы, словарный запас в районе 1 000-2 500 слов (темы — праздники, знаменитости, мода и одежда, животные, спорт, еда, общество, здоровье);
кроме неправильных, фразовые и модальные глаголы;
B1 — Intermediate | Средний уровень:
Словарный запас в 1 200—3 000 слов (темы — еда, развлечения, спорт, деньги, транспорт, путешествия, образование, отношения и т.д.);
все времена и основы грамматики (герундий, пассивный залог, модальные и неправильные глаголы, условные предложения и т.д.);
лексика, основанная на контексте.
B2 — Upper-Intermediate | Выше среднего:
Формальный и неформальный стили, художественные публикации;
сложные тексты на прикладные и абстрактные темы;
все нюансы использования времен в английском языке;
словарный запас около 2 500-4 000 слов (кроме простых, темы авиаперелетов, эмоций, моды и одежды, медицины и т.д.).
C1 — Advanced | Продвинутый уровень:
Большое разнообразие тем, разная стилистика, публикации, богатые художественными приемами и редкими идиомами.
любые темы, в том числе профессиональные, переносные значения, идиомы, сленг;
академические и технические материалы средней сложности;
словарный запас в 3 500-8 000 слов;
грамматика и времена, устойчивые выражения, фразовые глаголы вплоть до исключений, сокращения, каузативные обороты;
варианты и на нестандартном английском (на наречиях), в различных стилях, с продвинутой и очень продвинутой грамматикой.
C2 — Proficiency | Очень продвинутый уровень:
Словарный запас в диапазоне 4 500-16 000 слов;
любые темы, в том числе научные, специфические и профессиональные — со сложной грамматикой и лексикой (например, юриспруденция, медицина).
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