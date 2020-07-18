Составить тексты и диалоги на английском языке с переводом на русский

Нужны тексты и диалоги для практики английского языка: чтения и самостоятельного перевода с английского на русский и наоборот.

Материалы должны быть составлены по уровням сложности по Общеевропейской системе CEFR: от самых простых для новичков (A1) до очень сложных (C2) с подсказками для упрощения самостоятельного перевода и пояснения сложных моментов.

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен обладать высоким уровнем английского языка. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний.

Требования к контенту:

уникальность от 95%;

тематика текстов и диалогов зависит от уровня сложности, но само содержание и тема могут быть абсолютно любыми;

объем не фиксированный, зависит от уровня сложности. (мин. 600 символов на английскую часть текста или диалог с переводом);

перевод должен быть составлен с возможностью перевода с английского на русский и наоборот;

перевод может быть адаптивным, но без сильного искажения;

самое главное что бы написанное соответствовало уровням английского по CEFR (описание уровней будет ниже);

материалы должны охватывать как можно больше речевых конструкций, показывать интересные моменты в английском языке, т.е быть действительно полезными для читателя, чтобы можно было почитать/запомнить больше правил и слов. Максимум пользы от чтения и перевода (грамматика, расширение лексического запаса, запоминание контекста использования оборотов, слов, идиом, сленга итд);

подсказки нужны для вспомогательных целей как для новичков, так и для профи;

в подсказках могут быть и сноски, и комментарии, “словарик” и тп.

Составить по одному тексту на английском языке с переводом на русский и подсказками для уровней:

Beginner — A1 | Начальный уровень

Elementary — A2 | Элементарный уровень

Pre-Intermediate — A2/B1 | Ниже среднего

Intermediate — B1 | Средний уровень

Upper-Intermediate — B2 | Выше среднего

Advanced — C1 | Продвинутый уровень

Proficiency — C2 | Очень продвинутый уровень (билингвальный)

И по два диалога с параллельным (через строку) переводом и подсказками.

Уровни сложности у диалогов более общие, они делятся на простые, средние и сложные, но они одновременно эквивалентны:

Простые (для начинающих) = А1 и А2

Средние = A2/B1, B1 и B2

Сложные = C1 и C2

Итого: 7 текстов и 6 диалогов.

Важно:

Оплата за контент, а не за объем.

После одобрения материалов будет большой заказ на 40-50 текстов/диалогов.

Описание уровней:

A1 — Beginner | Начальный уровень:

Легкие конструкции и слова, несложные короткие предложения.

Простые времена группы Simple (Indefinite);

Небольшие материалы с предложениями до 7-9 слов;

Единственное и множественное число, конструкции «to be», WH вопросы;

Словарный запас до 1 500 часто употребляемых слов — простые фразы, повседневные выражения, элементарная лексика.

A2 — Elementary | Элементарный уровень:

Начальное представление об элементарной грамматике (WH-questions, простые времена, конструкции с «to be» и «be going to», предлогами, неправильные глаголы, исчисляемые и неисчисляемые существительные);

словарный запас около 600-1 500 расхожих слов (темы о себе, семье, покупках, праздниках, предпочтениях, музыке, отпуске, ежедневных делах);

A2/B1 — Pre-Intermediate | Ниже среднего:

Разнообразные темы и грамматические конструкции, понятная лексика.

основы английской грамматики и времен;

базовые идиомы, словарный запас в районе 1 000-2 500 слов (темы — праздники, знаменитости, мода и одежда, животные, спорт, еда, общество, здоровье);

кроме неправильных, фразовые и модальные глаголы;

B1 — Intermediate | Средний уровень:

Словарный запас в 1 200—3 000 слов (темы — еда, развлечения, спорт, деньги, транспорт, путешествия, образование, отношения и т.д.);

все времена и основы грамматики (герундий, пассивный залог, модальные и неправильные глаголы, условные предложения и т.д.);

лексика, основанная на контексте.

B2 — Upper-Intermediate | Выше среднего:

Формальный и неформальный стили, художественные публикации;

сложные тексты на прикладные и абстрактные темы;

все нюансы использования времен в английском языке;

словарный запас около 2 500-4 000 слов (кроме простых, темы авиаперелетов, эмоций, моды и одежды, медицины и т.д.).

C1 — Advanced | Продвинутый уровень:

Большое разнообразие тем, разная стилистика, публикации, богатые художественными приемами и редкими идиомами.

любые темы, в том числе профессиональные, переносные значения, идиомы, сленг;

академические и технические материалы средней сложности;

словарный запас в 3 500-8 000 слов;

грамматика и времена, устойчивые выражения, фразовые глаголы вплоть до исключений, сокращения, каузативные обороты;

варианты и на нестандартном английском (на наречиях), в различных стилях, с продвинутой и очень продвинутой грамматикой.

C2 — Proficiency | Очень продвинутый уровень:

Словарный запас в диапазоне 4 500-16 000 слов;

любые темы, в том числе научные, специфические и профессиональные — со сложной грамматикой и лексикой (например, юриспруденция, медицина).