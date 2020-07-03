Написать 100 статей для развлекательного портала Рашебл

Информационно-развлекательному порталу Рашебл / rashable.ru (официальный представитель американского портала http://mashable.com в СНГ), нужно быстро увеличить объём статьей на сайте.

Мы проводим набор внештатных авторов, для написания статей (принимаются уникальные статьи или авторский перевод статей с портала Mashable).

Количество - 100 статей в месяц. Минимальный объём статьи - 1500 символов (без пробелов).

В среднем нужно писать по 3 статьи в день. Стоимость статьи - от 300 до 500 рублей.

Заработок в месяц - от 30 тыс. рублей. Выплачивается по договоренности с автором (понедельно или помесячно).

Учитываются только статьи, прошедшие модерацию редакции и вышедшие на портале!!! Тему для статей автор выбирает сам согласно концепции сайта.

С лучшими авторами (топ 50), будет заключен официальный контракт

БОНУС - Статьи, которые наберут на портале свыше 10.000 просмотров, получают часть от заработанных на рекламе денег, примерно от 1,500 до 2,500 рублей/за статью!Прямая ссылка на портал Рашебл: https://rashable.ruВнимание: Обязательно ознакомьтесь с примером оформления и подготовки статей для сдачи в редакцию Рашебл. Статьи принимаются только в обозначенном виде!