Необходимо подготовить пресс-релиз для рэп-баттла. Задача: - яркий и цепляющий заголовок; - соответствие стандартам таких материалом; - красиво подать новость.
Написать 100 статей для развлекательного портала Рашебл
Информационно-развлекательному порталу Рашебл / rashable.ru (официальный представитель американского портала http://mashable.com в СНГ), нужно быстро увеличить объём статьей на сайте.
Мы проводим набор внештатных авторов, для написания статей (принимаются уникальные статьи или авторский перевод статей с портала Mashable).
Количество - 100 статей в месяц. Минимальный объём статьи - 1500 символов (без пробелов).
В среднем нужно писать по 3 статьи в день. Стоимость статьи - от 300 до 500 рублей.
Заработок в месяц - от 30 тыс. рублей. Выплачивается по договоренности с автором (понедельно или помесячно).
Учитываются только статьи, прошедшие модерацию редакции и вышедшие на портале!!! Тему для статей автор выбирает сам согласно концепции сайта.
С лучшими авторами (топ 50), будет заключен официальный контракт
БОНУС - Статьи, которые наберут на портале свыше 10.000 просмотров, получают часть от заработанных на рекламе денег, примерно от 1,500 до 2,500 рублей/за статью!Прямая ссылка на портал Рашебл: https://rashable.ruВнимание: Обязательно ознакомьтесь с примером оформления и подготовки статей для сдачи в редакцию Рашебл. Статьи принимаются только в обозначенном виде!
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