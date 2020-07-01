Добрый день! Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога. Требования: - легкий, читабельный стиль - возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести ...
Копирайтер
Необходимо написать описание к карточкам товаров и информационным статьям.
Заявки фрилансеров
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