Нужно собрать или написать вопросы для игры «Что? Где? Когда?»

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Закрыт44 заявки804 просмотра

Планирую сделать серию игр в своем университете. И нужны хорошие вопросы. Поэтому нужно сделать подборку хороших вопросов. Можно брать от куда угодно. Либо писать с нуля.

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