Необходимо рассписать подробнее на 1-2 листах мою идею. Скажу смысл, нужно более насыщенно расписать, чтобы кто писал понял
Требуется копирайтер!
Здравствуйте,
Мне требуется копирайтер для заполнения сайт на двух языках, русский и английский.
Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг.
Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ссылки на сайты для примера.
Заявки фрилансеров
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