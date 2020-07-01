Требуется копирайтер!

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Закрыт15 заявок1113 просмотров

Здравствуйте,

Мне требуется копирайтер для заполнения сайт  на двух языках, русский и английский.

Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг.

Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ссылки на сайты для примера.

5 лет назад
alsher
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