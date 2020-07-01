Составить пресс-релиза со всеми документам и описанием для малышки с генетическим заболеванием. Он будет рассылаться Pr менеджерам и руководителям компании после звонка им. Файлы и документы вышлю тем кто будет составлять пресс-релиз
Написать небольшой текст
Необходимо рассписать подробнее на 1-2 листах мою идею.
Скажу смысл, нужно более насыщенно расписать, чтобы кто писал понял
Заявки фрилансеров
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