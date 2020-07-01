Написать небольшой текст

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Закрыт60 заявок954 просмотра

Необходимо рассписать подробнее на 1-2 листах мою идею.

Скажу смысл, нужно более насыщенно расписать, чтобы кто писал понял

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
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