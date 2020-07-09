30 текстов по 2000 збп (бытовая техника)

Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за 20 секунд. Специальны знания не требуются.

Всего нужно 30 текстов по 2000 збп. Оплата за 1 текст: 60 гривен или 160 рублей.

Мета-данные и SEO-составляющая не нужны.

Сдача текстов происходит посуточно. Оплата также посуточно. Все 30 текстов должны быть готовы до вечера 6 июля. Другие варианты не подходят. Тексты должны быть логичными, органичными, без ошибок. Стиль - сдержанный, без шуток и отстраненных описаний. При хорошем уровне взаимопонимания возможна постоянная работа до 500к текстов в месяц.