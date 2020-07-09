Тематика техническая. Работы много. Исполнитель нужен на долгий срок. Все статьи от 1500 символов без пробелов. 100% уникальность.
30 текстов по 2000 збп (бытовая техника)
Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за 20 секунд. Специальны знания не требуются.
Всего нужно 30 текстов по 2000 збп. Оплата за 1 текст: 60 гривен или 160 рублей.
Мета-данные и SEO-составляющая не нужны.
Сдача текстов происходит посуточно. Оплата также посуточно. Все 30 текстов должны быть готовы до вечера 6 июля. Другие варианты не подходят. Тексты должны быть логичными, органичными, без ошибок. Стиль - сдержанный, без шуток и отстраненных описаний. При хорошем уровне взаимопонимания возможна постоянная работа до 500к текстов в месяц.
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