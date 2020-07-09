30 текстов по 2000 збп (бытовая техника)

$68
  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок492 просмотра

Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за 20 секунд. Специальны знания не требуются.

Всего нужно 30 текстов по 2000 збп. Оплата за 1 текст: 60 гривен или 160 рублей.

Мета-данные и SEO-составляющая не нужны.

Сдача текстов происходит посуточно. Оплата также посуточно. Все 30 текстов должны быть готовы до вечера 6 июля. Другие варианты не подходят. Тексты должны быть логичными, органичными, без ошибок. Стиль - сдержанный, без шуток и отстраненных описаний. При хорошем уровне взаимопонимания возможна постоянная работа до 500к текстов в месяц.

5 лет назад
zhuck0v5er
Алексей 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 лет назад
$60
5 дней
Очень грамотный исполнитель. Понравился подход к работе: четкое понимание ТЗ, скорость исполнения. Стиль также на высоте. В будущем буду привлекать Лидию к другой работе.
Приятный в общении заказчик. Понятное ТЗ. Быстрая оплата сразу после сдачи текстов. Только положительные рекомендации !!!

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