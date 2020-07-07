Написать текст про смартфоны

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Завершен24 заявки846 просмотров

Нужна статья-рерайт на тему "Лучшие смартфоны до 8000 рублей".

Пример формата статьи: https://tehcovet.ru/reitingi/elektronika-reitingi/aksessuary-dlya-elektroniki/rejting-luchshih-vr-ochkov-dlya-smartfona-noutbuka-ili-konsoli.html

Важно:

Разбираться в электронике

Придерживаться структуре

По-максимуму расписать каждый товар, выделить плюсы и минусы. Не страшно превысить количество символов, указанное в ТЗ.

5 лет назад
GGuncha
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год назад

Выбранный исполнитель

m1do
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Escrow
Нравится сотрудничать с Сергеем. Рекомендую.
Понравилось приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую.

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