Добрый день друзья. Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером. ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.
Копирайтер
Необходимо написание текстов на сайт по тэгам. Русский язык.
Уникальные текста
Заявки фрилансеров
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