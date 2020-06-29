Написание текстов на тему путешествий

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Закрыт108 заявок1508 просмотров

Добрый день друзья.

Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером.

ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.

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