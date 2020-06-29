Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков. Темы статей предоставляю я. Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов). Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ...
Посты в инстаграм(кофейная тема, укр.язык)
Необходимо написать посты для 3х страниц в инстаграм (кондитерская торты на заказ, кофейня, кофе на продажу в зернах) 25-35 шт. Размер постов 600-1000 символов со смайликами в разных стилях.
Кофейня - експертная и равлекательная, Кофе в зернах - продажная и експертная, Кондитерская - продажная и експертная. Фотографии будут подкрепляться после написания нами.
3 темы на выбор для теста(пишем на 1 или несколько по желанию)
1)Прохолоджувальні напої - влітку пити добре (підвести до того, що в нас є айс латте, еспресо тонік, айс какао і тд)
2)Переваги воронки пуровера від інших
3)Які круасани більш популярні у світі солоні чі солодкі? с подводкой к заказу круасанов у нас (писать от лица хозяйки-кондитера )
Обязательно: примеры работы сбрасывать документом или же гугл доком, в названии документа указывать контактные данные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен человек для написания текстов объявлений по ключу. Эти ключи - заголовки объявлений Нужно написать 36 текстов под 12 заголовков. Объявления уникальны между собой и в общем. Тексты должны подходить к ключевой ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Мы размещены в 2ГИСе. Конкуренты в своей рекламе порочат нашу репутацию, косвенно ссылаясь на нас. Нам необходимо грамотно переписать текст, с указанием наших преимуществ.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который сможет писать посты для сообщества. Тематика веб-разработка. По стоимости готов к предложениям.Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо создать современное резюме и сопроводительное письмо специалиста по кадрам (соискатель женщина 39 лет, стаж работы более 18 лет). Создать на основании имеющегося резюме, а так же, обязательно, консультации (уточнения деталей) по ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Написать текст про виды медицинских БАДов в 10000 символов. Текст должен быть уникальным на 90%, проверяем с text.ru, остальную информацию предоставлю после согласия на работу. Возможно дальнейшее сотрудничество. Все мелкие детали обсудим после сделки.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт5 лет назад