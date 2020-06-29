Посты в инстаграм(кофейная тема, укр.язык)

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Закрыт21 заявка729 просмотров

Необходимо написать посты для 3х страниц в инстаграм (кондитерская торты на заказ, кофейня, кофе на продажу в зернах) 25-35 шт. Размер постов 600-1000 символов со смайликами в разных стилях.

Кофейня - експертная и равлекательная, Кофе в зернах - продажная и експертная, Кондитерская - продажная и експертная. Фотографии будут подкрепляться после написания нами.

3 темы на выбор для теста(пишем на 1 или несколько по желанию)

1)Прохолоджувальні напої - влітку пити добре (підвести до того, що в нас є айс латте, еспресо тонік, айс какао і тд)

2)Переваги воронки пуровера від інших

3)Які круасани більш популярні у світі солоні чі солодкі? с подводкой к заказу круасанов у нас (писать от лица хозяйки-кондитера )

Обязательно: примеры работы сбрасывать документом или же гугл доком, в названии документа указывать контактные данные.

5 лет назад
konstantin-kr
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