Объявления для досок объявлений по ключевым фразам!

Нужен человек для написания текстов объявлений по ключу.

Эти ключи - заголовки объявлений

Нужно написать 36 текстов под 12 заголовков.

Объявления уникальны между собой и в общем. Тексты должны подходить к ключевой фразе.

Употреблять медицинские термины (типа медицинские перчатки, хирургические, диагностические и т.д. - нельзя)

В тексте должен быть упомянут один раз либо город, либо край - Краснодар.

В файлах будем скинуты примеры объявлений - можно посмотреть структуру. (но копировать этот текст нельзя).

Текст от 700 до 900 символов без пробелов.

Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок

Проверка уникальности через text.ru - 90% нужно.

Тексты объявлений будут проверяться несколькими людьми + тексты буду проверяться на похожесть между собой через сервис

Оплата - 80р. за текст.

В файле вы найдете : примеры объявлений, заголовки объявлений, а также цифры напротив них - это количество текстов на этот заголовок.