Объявления для досок объявлений по ключевым фразам!

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Завершен13 заявок948 просмотров

Нужен человек  для написания текстов объявлений по ключу.

Эти ключи - заголовки объявлений

Нужно написать 36 текстов под 12 заголовков.

Объявления уникальны между собой и в общем. Тексты должны подходить к ключевой фразе.

Употреблять медицинские термины (типа медицинские перчатки, хирургические, диагностические и т.д. - нельзя)

В тексте должен быть упомянут один раз либо город, либо край - Краснодар.

В файлах будем скинуты примеры объявлений - можно посмотреть структуру. (но копировать этот текст нельзя).

Текст от 700 до 900 символов без пробелов.

Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок

Проверка уникальности через text.ru - 90% нужно.

Тексты объявлений будут проверяться несколькими людьми + тексты буду проверяться на похожесть между собой через сервис

Оплата - 80р. за текст.

В файле вы найдете : примеры объявлений, заголовки объявлений, а также цифры напротив них - это количество текстов на этот заголовок.

5 лет назад
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$44
7 дней
Все как и в прошлый раз, отлично!
Приятно работать с такими заказчиками, как Никита. Соблюдает договоренности, всегда на связи. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Влад
 
35 лет
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5 лет назад
5 лет назад
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25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
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35 лет
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2 года назад
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5 лет в сервисе
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