Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков. Темы статей предоставляю я. Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов). Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ...
Объявления для досок объявлений по ключевым фразам!
Нужен человек для написания текстов объявлений по ключу.
Эти ключи - заголовки объявлений
Нужно написать 36 текстов под 12 заголовков.
Объявления уникальны между собой и в общем. Тексты должны подходить к ключевой фразе.
Употреблять медицинские термины (типа медицинские перчатки, хирургические, диагностические и т.д. - нельзя)
В тексте должен быть упомянут один раз либо город, либо край - Краснодар.
В файлах будем скинуты примеры объявлений - можно посмотреть структуру. (но копировать этот текст нельзя).
Текст от 700 до 900 символов без пробелов.
Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок
Проверка уникальности через text.ru - 90% нужно.
Тексты объявлений будут проверяться несколькими людьми + тексты буду проверяться на похожесть между собой через сервис
Оплата - 80р. за текст.
В файле вы найдете : примеры объявлений, заголовки объявлений, а также цифры напротив них - это количество текстов на этот заголовок.
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Заявки фрилансеров
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