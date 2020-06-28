Копирайтинг, текст про БАДы

Необходимо написать статью для моего сайта на тему о выращивании растений. Размер статьи от 500 до 1000 СЛОВ. Опыт и эрудиция исполнителя в этой теме приветствуется. Основой сюжета для статьи должно стать моё видео(предоставлю отдельно), ...