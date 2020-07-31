Написать статьи для сайта.

Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков.

Темы статей предоставляю я.

Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов).

Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ссылку на портфолио или вашу работу в Интернете,

если портфолио пока нет, Вы можете прислать небольшой текст на любую тему

(около 1000 знаков).