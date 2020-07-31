Написать статьи для сайта.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок1059 просмотров

Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков.

Темы статей предоставляю я.

Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов).

Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ссылку на портфолио или вашу работу в Интернете,

если портфолио пока нет, Вы можете прислать небольшой текст на любую тему

(около 1000 знаков).

 

5 лет назад
znak_maria
Мария 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladmalikov
Владислав 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Владислав отличный копирайтер, все работы сдал в срок, ТЗ Выполнил в полном объёме. Обязательно обращусь к нему снова!
Мария отличный заказчик, всегда была на связи, при появлении вопросов сразу же ответит. Рекомендую.

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vladmalikov
Владислав 
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