Подготовить текст для сайта

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Закрыт48 заявок859 просмотров

Для сайта https://www.greenway-world.ru/   необходимо сделать статью с описанием продукции, не менее 1000 слов. Описываем продукт,  очищающие салфетки для телефона.

Описание продукта здесь - https://www.greenway-world.ru/collection/screen-device   Можно взять информацию из интернета, главное чтобы был уникальный текст.

5 лет назад
koshetovkochetov
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