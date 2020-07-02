Написать тексты для категорий.

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Завершен11 заявок400 просмотров

Нужен человек хорошо разбирающийся в тематике полиэтиленовой упаковки.

Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров:

-стрейч пленка черная

-укрывочная пленка

-черная пленка

-пакет майка с логотипом

-мешки пвд

-мешки для мусора (пп мешки для строительного мусора)

-полипропиленовая пленка

-полипропиленовые мешки

-стрейч пленка машинная

-парниковая пленка (пленка для теплиц)

-полиэтиленовая пленка

Сайт на котором будут размещаться текста - пришлю личным сообщением.

Символов - 1300-1500 без пробелов. Текст без ошибок - пунктуационных, орфографических и т.д.

Уникальность 90% text.ru

Воды не более 10%

Не допускать повторения одного слова больше 4-5 раз.

Тексты между собой должны быть различными.

Текст не должен быть портянкой - он должен быть разбит на абзацы, в нем

должен присутствовать список (в середине текста или в конце) - допустим

это будет список преимуществ нашей продукции.

Из наших преимуществ можно написать - что производится на итальянских

станках, что экологически чистая продукция, возможность нанести логотипы

(рисунки, изображения и т.д.), что есть сертификаты качества и т.д.  - В

общем преимущества надо придумать, но они должны быть похожими на

реальные.

5 лет назад
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$20
1 день
Заказывал тексты на сайт по сфере полиэтиленовой упаковки. Почти все понравилось: написано было быстро, отвечала на сообщения быстро и смогла разобраться в тематике, хоть и поверхностно. Но есть маленький минус, в текстах было пару ошибок в окончаниях, пару опечаток, небольшой переспам словами (хотя не должно быть). В общем рекомендую, так как ошибки почти незначительны, и исправляются в течении 3 минут :D
рекомендую!

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