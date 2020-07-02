Написать тексты для категорий.

Нужен человек хорошо разбирающийся в тематике полиэтиленовой упаковки.

Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров:

-стрейч пленка черная

-укрывочная пленка

-черная пленка

-пакет майка с логотипом

-мешки пвд

-мешки для мусора (пп мешки для строительного мусора)

-полипропиленовая пленка

-полипропиленовые мешки

-стрейч пленка машинная

-парниковая пленка (пленка для теплиц)

-полиэтиленовая пленка

Сайт на котором будут размещаться текста - пришлю личным сообщением.

Символов - 1300-1500 без пробелов. Текст без ошибок - пунктуационных, орфографических и т.д.

Уникальность 90% text.ru

Воды не более 10%

Не допускать повторения одного слова больше 4-5 раз.

Тексты между собой должны быть различными.

Текст не должен быть портянкой - он должен быть разбит на абзацы, в нем

должен присутствовать список (в середине текста или в конце) - допустим

это будет список преимуществ нашей продукции.

Из наших преимуществ можно написать - что производится на итальянских

станках, что экологически чистая продукция, возможность нанести логотипы

(рисунки, изображения и т.д.), что есть сертификаты качества и т.д. - В

общем преимущества надо придумать, но они должны быть похожими на

реальные.