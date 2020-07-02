Прислать ссылки на 10 свежих, хорошо описывающих индустрию, текстов/документов в по авиационной индустрии в России
Написать тексты для категорий.
Нужен человек хорошо разбирающийся в тематике полиэтиленовой упаковки.
Надо написать описание для категорий товаров - уникальный текст описывающий группу товаров:
-стрейч пленка черная
-укрывочная пленка
-черная пленка
-пакет майка с логотипом
-мешки пвд
-мешки для мусора (пп мешки для строительного мусора)
-полипропиленовая пленка
-полипропиленовые мешки
-стрейч пленка машинная
-парниковая пленка (пленка для теплиц)
-полиэтиленовая пленка
Сайт на котором будут размещаться текста - пришлю личным сообщением.
Символов - 1300-1500 без пробелов. Текст без ошибок - пунктуационных, орфографических и т.д.
Уникальность 90% text.ru
Воды не более 10%
Не допускать повторения одного слова больше 4-5 раз.
Тексты между собой должны быть различными.
Текст не должен быть портянкой - он должен быть разбит на абзацы, в нем
должен присутствовать список (в середине текста или в конце) - допустим
это будет список преимуществ нашей продукции.
Из наших преимуществ можно написать - что производится на итальянских
станках, что экологически чистая продукция, возможность нанести логотипы
(рисунки, изображения и т.д.), что есть сертификаты качества и т.д. - В
общем преимущества надо придумать, но они должны быть похожими на
реальные.
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