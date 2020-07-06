Необходимо написать описания к категориям

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Завершен12 заявок537 просмотров

Требуется человек для разовой работы. Необходимо составить описания к 54 категориям из списка. Вот ЧАСТЬ из них:

1. Силосная пленка

2.Скотч

3. Полипропиленовая пленка

4. Пакеты фасовочные

5. Пакеты для шин

6. Пакеты майка

•Нужны люди,которые разбираются в полимерных материалах или хорошо проанализируют полученную информацию по данной тематике и составят грамотные тексты без ошибок от 700 до 850 символов без пробелов. Эти тексты

будут использоваться на сайте по продаже полимерных материалов. Сайты для

которых Вы будете писать скину в ЛС. И примеры требуемых текстов тоже.

•ВАЖНО:

Тексты должна быть уникальны между собой и уникальны сами по себе. Структура

описания:1. Знакомство с продукцией (что такое, для чего используется и т.д.)2. Преимущества ЗАКАЗА КОНКРЕТНО У НАС И НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. Текст:-от 700 до 850 символов без пробелов, 3-4 абзаца-в текстах не должно быть пунктуационных,орфографических и т.д. ошибок-наличие списков в тексте.-уникальность от 90%,проверяем через text.ru-воды не более 10% text.ru

5 лет назад
dushevnyilogin
Юлия 
26 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

natalijazhm
Наталья 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
5 лет назад
$5
2 дня
Наталья написала хорошие текста, есть небольшие погрешности, но в целом рекомендую Наталью к сотрудничеству.
Юлия хороший заказчик. Чёткое ТЗ, быстрая проверка и моментальная оплата. Рекомендую.

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