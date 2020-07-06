Прислать ссылки на 10 свежих, хорошо описывающих индустрию, текстов/документов в по авиационной индустрии в России
Необходимо написать описания к категориям
Требуется человек для разовой работы. Необходимо составить описания к 54 категориям из списка. Вот ЧАСТЬ из них:
1. Силосная пленка
2.Скотч
3. Полипропиленовая пленка
4. Пакеты фасовочные
5. Пакеты для шин
6. Пакеты майка
•Нужны люди,которые разбираются в полимерных материалах или хорошо проанализируют полученную информацию по данной тематике и составят грамотные тексты без ошибок от 700 до 850 символов без пробелов. Эти тексты
будут использоваться на сайте по продаже полимерных материалов. Сайты для
которых Вы будете писать скину в ЛС. И примеры требуемых текстов тоже.
•ВАЖНО:
Тексты должна быть уникальны между собой и уникальны сами по себе. Структура
описания:1. Знакомство с продукцией (что такое, для чего используется и т.д.)2. Преимущества ЗАКАЗА КОНКРЕТНО У НАС И НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. Текст:-от 700 до 850 символов без пробелов, 3-4 абзаца-в текстах не должно быть пунктуационных,орфографических и т.д. ошибок-наличие списков в тексте.-уникальность от 90%,проверяем через text.ru-воды не более 10% text.ru
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