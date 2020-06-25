Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы). Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: Уникальность по text.ru - 100%, ...
Найти 10 текстов по авиационной индустрии в России
Прислать ссылки на 10 свежих, хорошо описывающих индустрию, текстов/документов в по авиационной индустрии в России
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