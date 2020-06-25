Найти 10 текстов по авиационной индустрии в России

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Закрыт14 заявок1021 просмотр

Прислать ссылки на 10 свежих, хорошо описывающих индустрию, текстов/документов в по авиационной индустрии в России

5 лет назад
guest_15931060434952
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Марина
 
64 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
28 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад