Лучшие качество, низкая цена и самая высокая скорость исполнения
Добрый день, потенциальный заказчик) Если тебе нужна качественно выполненная работа, степень уникальности 100%, быстрый срок оформления и выполнение четко поставленной цели, то ты на правильной странице) В моей работе не будет ошибок, все работы проверяются перед отсылкой, я сама проверю на уникальность и вышлю вам отчет. Нахожусь на связи всегда и быстро реагирую на вносимые изменения. Наличие высшего образования, говорит о большом словарном запасе и наличие навыков правильного составления документов.
Со мной приятно работать) 852565
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
37
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 месяцев назад
Отлично выполненная работа! супер, адекватный исполнитель!
Ответный отзыв
Очень приятно работать - на все вопросы подробно отвечают, оплата моментальная тем способом, который удобно двум сторонам Одно удовольствие работать с такими клиентами)
$7
10 баллов
9 месяцев назад
Сделано всё быстро и качественно!
Ответный отзыв
Все прошло отлично
$9
10 баллов
год назад
Арина быстро откликнулась на заявку, внимательно прочитала ТЗ и приступила к заданию Выполнила довольно быстро, учитывая то, что вносились правки. Работой доволен
Ответный отзыв
Оплата моментальная, заказчик всегда на связи задание чёткое и понятное! Только лучшие эмоции от работы
$10
10 баллов
год назад
Не в первый раз сотрудничаю с Ариной, работу делает качественно и быстро, рекомендую!
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаем - только положительные эмоции от работы!
$45
10 баллов
год назад
Сотрудничаем с Ариной не первый раз. Хорошо написанные тексты четко по ТЗ и, как всегда, все в срок! Рекомендую!)
Ответный отзыв
Чёткое текстовое задание, коммуникация на высоком уровне) Оплата ровно в срок, буду рада сотрудничеству
Рерайтинг
25 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга