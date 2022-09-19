ArinVPo

Арина ArinVPo

 
22 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
17 дней назад
Лучшие качество, низкая цена и самая высокая скорость исполнения

Добрый день, потенциальный заказчик) Если тебе нужна качественно выполненная работа, степень уникальности 100%, быстрый срок оформления и выполнение четко поставленной цели, то ты на правильной странице) В моей работе не будет ошибок, все работы проверяются перед отсылкой, я сама проверю на уникальность и вышлю вам отчет. Нахожусь на связи всегда и быстро реагирую на вносимые изменения. Наличие высшего образования, говорит о большом словарном запасе и наличие навыков правильного составления документов. 

Со мной приятно работать) 852565

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
37
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
6 месяцев назад
Продающая статья для услуги детского сайта
Отлично выполненная работа! супер, адекватный исполнитель!
Очень приятно работать - на все вопросы подробно отвечают, оплата моментальная тем способом, который удобно двум сторонам Одно удовольствие работать с такими клиентами)
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guest_16800168436394
9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
9 месяцев назад
Seo текст для Ozon
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Все прошло отлично
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i_lakhno
25 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$9
10 баллов
год назад
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Арина быстро откликнулась на заявку, внимательно прочитала ТЗ и приступила к заданию Выполнила довольно быстро, учитывая то, что вносились правки. Работой доволен
Оплата моментальная, заказчик всегда на связи задание чёткое и понятное! Только лучшие эмоции от работы
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AEA1984
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
год назад
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Не в первый раз сотрудничаю с Ариной, работу делает качественно и быстро, рекомендую!
Не первый раз сотрудничаем - только положительные эмоции от работы!
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dushevnyilogin
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$45
10 баллов
год назад
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Сотрудничаем с Ариной не первый раз. Хорошо написанные тексты четко по ТЗ и, как всегда, все в срок! Рекомендую!)
Чёткое текстовое задание, коммуникация на высоком уровне) Оплата ровно в срок, буду рада сотрудничеству
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Рерайтинг
25 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга