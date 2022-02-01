nkvclub

Константин nkvclub

 
59 летСША/Майами
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
перешел с фриланса

так что смотрите информацию там, во фриланса с 2005. Так что знаем что и как.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$690
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
день назад
$90
10 баллов
5 месяцев назад
Яндекс Директ
С Константином очень приятно работать, оплата в срок! Надеюсь на долгое сотрудничество!)
Отличная работа, быстро. Реагирует на просьбы адекватно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО!
Ответный отзыв
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
14 дней назад
$5
10 баллов
6 месяцев назад
Продающая статья для услуги детского сайта
Очень приятно работать - на все вопросы подробно отвечают, оплата моментальная тем способом, который удобно двум сторонам Одно удовольствие работать с такими клиентами)
Отлично выполненная работа! супер, адекватный исполнитель!
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$30
10 баллов
2 года назад
HTML 5 баннер
Спасибо за заказ. Рекомендую
Отличная работа, спасибо
Ответный отзыв
maximst
Максим 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
Слетели стили корзины в WooCommerce после обновления на 5.91 WP
спасибо. четкие задания. своевременная оплата
Супер!! Столкнулись с проблемой WP , не только справился но и помог то что не увидели, отлично!!!
Ответный отзыв
anton_olhovscy
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать 3 картинки в стиле который я покажу
Константин прекрасный заказчик: понятным языком объяснил что нужно сделать, приложил материалы с которым нужно было работать, сделка прошла легко и с удовольствием. Спасибо большое за работу, при необходимости обращайтесь повторно. Рекомендую к сотрудничеству другим фрилансерам.
Очень круто, быстро и оперативно!!! Понимает задачу, и четко выполнил заказ. СПАСИБО!!!!
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