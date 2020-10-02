anton_olhovscy

Антон Ольховский anton_olhovscy

 
35 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Веб-дизайнер лендингов с конверсией до 37%
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать 3 картинки в стиле который я покажу
Очень круто, быстро и оперативно!!! Понимает задачу, и четко выполнил заказ. СПАСИБО!!!!
Константин прекрасный заказчик: понятным языком объяснил что нужно сделать, приложил материалы с которым нужно было работать, сделка прошла легко и с удовольствием. Спасибо большое за работу, при необходимости обращайтесь повторно. Рекомендую к сотрудничеству другим фрилансерам.
Ответный отзыв
biotochiv
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Собрать на Canva 15 каруселей под Instagram посты
Антон из тех профессионалов, о которых в своих интервью рассказывал Стив Джобс. Превзошел все мои ожидания на 10 из 10. Подготовил мокапы, предложил улучшения продукта в целом, записал часовую видео-презентацию с последовательными аргументами предложенных улучшений. Выполнил заказ быстрее оговоренного срока. Компетентный специалист высочайшего уровня. Рекомендую!
Владислав — один из лучших заказчиков, с которым работал за последние пол года. Описание задачи было четким и ясным. Обратная связь на отлично, Владислав всегда на связи. Заказ прошел легко и с удовольствием, мы прекрасно друг друга поняли и сработались. Рекомендую Владислава другим фрилансерам.
Ответный отзыв
meri_me
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Векторный рисунок
Все чётко, быстро и без лишних слов ) Рекомендую)
В принципе все прошло нормально, если бы Мария сразу отвечала на сообщения и умела пользоваться компьютером. Ответы получал 1 раз в час, порой приходилось ждать два часа. Это несерьезно со стороны заказчика, потому что на сдачу проекта отведен всего 1 день. Проверить и закрыть заказ заняло бы максимум 30 минут. Заказ был простой, перевести логотип из растра в вектор. Подготовил всенеобходимые файлы, отправил на проверку, в ответ Мария написала что не может их скачать. Объяснил куда в личном кабинете "Заказчика" нужно перейти чтобы скачать файлы. Спустя еще час пришел ответ что файл не открывается. На вопрос что конкретно не открывается, и в какой программе Мария тоже не объяснила. Записал подробное видео какие файлы подготовил, и в каких программах их необходимо открывать, показал как это сделать, прислал ссылку на видео инструкцию, Мария снова не ответила. Написал повторное письмо в котором объяснил, что если не умеете пользоваться программами, просто отправьте файлы в типографию, в которой будут печатать изделия с этим векторным файлом. Какие конкретно требования у типографии к векторным файлам, Мария не сообщила. К счастью тут все просто — все элементы должны быть в переведены в кривые, формат файла CDR или Ai цветовая модель CMYK. Все это уже было в файлах которые отправил Марии. В 22:00 Мария написала, чтобы отправил эти файлы в типографию сам. Чего делать не должен, потому что моя работа закончилась после сдачи векторных файлов. Ну да ладно, в типографию файлы отправил. Попросил Марию написать отзыв и закрыть заказ. Мария, мои пожелания Вам быть ответственней, если размещаете заказ на фрилансе. Оперативно отвечайте на сообщения, если чего-то не умеете или не знаете, заранее сообщите об этом исполнителю. Всю важную для Вас информацию пишите сразу при размещении заказа и уточняйте еще раз при личном общении с дизайнером. Это сэкономит кучу времени вам обоим. Спасибо за работу, всего доброго.
Ответный отзыв
bcrd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$2
10 баллов
3 года назад
Перерисовать картинку в векторе
Спасибо большое за оперативную и качественную работу! Буду обращаться и в дальнейшем. Ожидания совпали с результатом на все 100%
Александр, спасибо что выбрали меня исполнителем. Задачу поставили четко и ясно. Сразу по описанию в задании было ясно что необходимо сделать, выполнил работу в течение 30-ти минут, сделка закрыта и оплачена. Рекомендую Александра к сотрудничеству. Спасибо! ))
Ответный отзыв
andrew_s77
Андрей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Создать ряд изображений. Тематика - сад, растения.
Иллюстрации были выполнены быстро и качественно. Все пожелания в ходе исполнения заказа были оперативно учтены. Впечатления от сотрудничества исключительно положительные.
Андрей, спасибо что выбрали меня исполнителем, заказ был интересный. Мне понравилось работать над ним. Так же отмечу что если вносите правки, то четко и ясно объясняете что нужно сделать, все замечания были по делу и уместны. Это тоже понравилось, потому что так проще решить задачу. Рекомендую Андрея для других фрилансеров, четко ставит задачу, понятно объясняет что нужно сделать, по оплате тоже все хорошо. Андрей всегда на связи, быстро отвечает на сообщения. Рекомендую.
Ответный отзыв