—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг для продажи контент-планов в нише фитнеса75 просмотров
- Лендинг для продажи видеокурса62 просмотра
- Прототип интернет-магазина самогонных аппаратов138 просмотров
- Редизайн двух блоков сайта97 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Очень круто, быстро и оперативно!!! Понимает задачу, и четко выполнил заказ. СПАСИБО!!!!
Ответный отзыв
Константин прекрасный заказчик: понятным языком объяснил что нужно сделать, приложил материалы с которым нужно было работать, сделка прошла легко и с удовольствием. Спасибо большое за работу, при необходимости обращайтесь повторно. Рекомендую к сотрудничеству другим фрилансерам.
$15
10 баллов
3 года назад
Антон из тех профессионалов, о которых в своих интервью рассказывал Стив Джобс. Превзошел все мои ожидания на 10 из 10. Подготовил мокапы, предложил улучшения продукта в целом, записал часовую видео-презентацию с последовательными аргументами предложенных улучшений. Выполнил заказ быстрее оговоренного срока. Компетентный специалист высочайшего уровня. Рекомендую!
Ответный отзыв
Владислав — один из лучших заказчиков, с которым работал за последние пол года. Описание задачи было четким и ясным. Обратная связь на отлично, Владислав всегда на связи. Заказ прошел легко и с удовольствием, мы прекрасно друг друга поняли и сработались. Рекомендую Владислава другим фрилансерам.
$1
10 баллов
3 года назад
Все чётко, быстро и без лишних слов ) Рекомендую)
Ответный отзыв
В принципе все прошло нормально, если бы Мария сразу отвечала на сообщения и умела пользоваться компьютером. Ответы получал 1 раз в час, порой приходилось ждать два часа. Это несерьезно со стороны заказчика, потому что на сдачу проекта отведен всего 1 день. Проверить и закрыть заказ заняло бы максимум 30 минут. Заказ был простой, перевести логотип из растра в вектор. Подготовил всенеобходимые файлы, отправил на проверку, в ответ Мария написала что не может их скачать. Объяснил куда в личном кабинете "Заказчика" нужно перейти чтобы скачать файлы. Спустя еще час пришел ответ что файл не открывается. На вопрос что конкретно не открывается, и в какой программе Мария тоже не объяснила. Записал подробное видео какие файлы подготовил, и в каких программах их необходимо открывать, показал как это сделать, прислал ссылку на видео инструкцию, Мария снова не ответила. Написал повторное письмо в котором объяснил, что если не умеете пользоваться программами, просто отправьте файлы в типографию, в которой будут печатать изделия с этим векторным файлом. Какие конкретно требования у типографии к векторным файлам, Мария не сообщила. К счастью тут все просто — все элементы должны быть в переведены в кривые, формат файла CDR или Ai цветовая модель CMYK. Все это уже было в файлах которые отправил Марии. В 22:00 Мария написала, чтобы отправил эти файлы в типографию сам. Чего делать не должен, потому что моя работа закончилась после сдачи векторных файлов. Ну да ладно, в типографию файлы отправил. Попросил Марию написать отзыв и закрыть заказ. Мария, мои пожелания Вам быть ответственней, если размещаете заказ на фрилансе. Оперативно отвечайте на сообщения, если чего-то не умеете или не знаете, заранее сообщите об этом исполнителю. Всю важную для Вас информацию пишите сразу при размещении заказа и уточняйте еще раз при личном общении с дизайнером. Это сэкономит кучу времени вам обоим. Спасибо за работу, всего доброго.
$2
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое за оперативную и качественную работу! Буду обращаться и в дальнейшем. Ожидания совпали с результатом на все 100%
Ответный отзыв
Александр, спасибо что выбрали меня исполнителем. Задачу поставили четко и ясно. Сразу по описанию в задании было ясно что необходимо сделать, выполнил работу в течение 30-ти минут, сделка закрыта и оплачена. Рекомендую Александра к сотрудничеству. Спасибо! ))
$40
10 баллов
3 года назад
Иллюстрации были выполнены быстро и качественно. Все пожелания в ходе исполнения заказа были оперативно учтены. Впечатления от сотрудничества исключительно положительные.
Ответный отзыв
Андрей, спасибо что выбрали меня исполнителем, заказ был интересный. Мне понравилось работать над ним. Так же отмечу что если вносите правки, то четко и ясно объясняете что нужно сделать, все замечания были по делу и уместны. Это тоже понравилось, потому что так проще решить задачу. Рекомендую Андрея для других фрилансеров, четко ставит задачу, понятно объясняет что нужно сделать, по оплате тоже все хорошо. Андрей всегда на связи, быстро отвечает на сообщения. Рекомендую.