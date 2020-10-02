В принципе все прошло нормально, если бы Мария сразу отвечала на сообщения и умела пользоваться компьютером. Ответы получал 1 раз в час, порой приходилось ждать два часа. Это несерьезно со стороны заказчика, потому что на сдачу проекта отведен всего 1 день. Проверить и закрыть заказ заняло бы максимум 30 минут. Заказ был простой, перевести логотип из растра в вектор. Подготовил всенеобходимые файлы, отправил на проверку, в ответ Мария написала что не может их скачать. Объяснил куда в личном кабинете "Заказчика" нужно перейти чтобы скачать файлы. Спустя еще час пришел ответ что файл не открывается. На вопрос что конкретно не открывается, и в какой программе Мария тоже не объяснила. Записал подробное видео какие файлы подготовил, и в каких программах их необходимо открывать, показал как это сделать, прислал ссылку на видео инструкцию, Мария снова не ответила. Написал повторное письмо в котором объяснил, что если не умеете пользоваться программами, просто отправьте файлы в типографию, в которой будут печатать изделия с этим векторным файлом. Какие конкретно требования у типографии к векторным файлам, Мария не сообщила. К счастью тут все просто — все элементы должны быть в переведены в кривые, формат файла CDR или Ai цветовая модель CMYK. Все это уже было в файлах которые отправил Марии. В 22:00 Мария написала, чтобы отправил эти файлы в типографию сам. Чего делать не должен, потому что моя работа закончилась после сдачи векторных файлов. Ну да ладно, в типографию файлы отправил. Попросил Марию написать отзыв и закрыть заказ. Мария, мои пожелания Вам быть ответственней, если размещаете заказ на фрилансе. Оперативно отвечайте на сообщения, если чего-то не умеете или не знаете, заранее сообщите об этом исполнителю. Всю важную для Вас информацию пишите сразу при размещении заказа и уточняйте еще раз при личном общении с дизайнером. Это сэкономит кучу времени вам обоим. Спасибо за работу, всего доброго.