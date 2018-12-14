bcrd

Александр Паршков bcrd

 
34 годаРоссия/Орел
15 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olga_m_d
Ольга 
25 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
$10
10 баллов
год назад
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Отличный заказчик. Четкое описание задачи, своевременная оплата . Буду рада новому сотрудничеству, рекомендую
Однозначно рекомендую! Работа была выполнена молниеносно, не пришлось ничего объяснять. Обязательно обращусь еще!
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lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Спасибо за сотрудничество! Четкая постановка задачи и быстрая оплата!!!
Рекомендую! Работа выполнена в установленные сроки. Обязательно обращусь еще.
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anton_olhovscy
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$2
10 баллов
3 года назад
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Александр, спасибо что выбрали меня исполнителем. Задачу поставили четко и ясно. Сразу по описанию в задании было ясно что необходимо сделать, выполнил работу в течение 30-ти минут, сделка закрыта и оплачена. Рекомендую Александра к сотрудничеству. Спасибо! ))
Спасибо большое за оперативную и качественную работу! Буду обращаться и в дальнейшем. Ожидания совпали с результатом на все 100%
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rossonery23
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
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Рекомендую. Четко и понятно поставлено ТЗ. Своевременная оплата. Приятно работать и общаться)
Настоятельно рекомендую. В очень сжатые сроки получил именно то, что хотел. Комммуникация быстрая, конкретная и по сути. Приятно было сотрудничать. До следущих задач!
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svlanka
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта. Woocommerce
Чётко поставленное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Работа была выполнена профессионально и в указанные сроки. Рекомендую!
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