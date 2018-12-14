Добрый день! Очень простое задание 1) Берем картинки из этого раздела http://parshkov.beget.tech/drugaymebel.ru/index.html%3Fp=11.html 2) Открываем по порядку каждый товар 3) Сохраняем картинки из товара 4) Переделываем их под размер 1080x1080 5) Сохраняем для web со сжатием в отдельной папке с ...