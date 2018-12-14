Добрый день! Все очень просто, берем кухню с одного сайта и переносим на другой. Что переносим: Фотографии Название Кол-во товаров 149. Желательно иметь опыт работы в админке WordPress ...
- $5Наполнение сайтов13 заявокОткрыт21 день назад
- $10
Добрый день! Очень простое задание 1) Берем картинки из этого раздела http://parshkov.beget.tech/drugaymebel.ru/index.html%3Fp=11.html 2) Открываем по порядку каждый товар 3) Сохраняем картинки из товара 4) Переделываем их под размер 1080x1080 5) Сохраняем для web со сжатием в отдельной папке с ...Завершенгод назад
- $5
Нужно вписать из excel-файла тех. хар-ки в краткое описание товара. Оно выполнено в виде таблице. В ней по 7 строк. Всего 58 товаров. WooСommerceЗавершен3 года назад
- $2
Здравствуйте! Нужно перерисовать изображение в векторе.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо перерисовать логотип в adobe illustrator или CorelDraw. Именно перерисовать, просто перевести в вектор я могу и сам. Нужно сделать одинаковыми и плавными линии внизу буквы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $3
Взять новые цены из прайса и изменить в админке. WordPress/WooCommerce Кол-во 80 шт.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно перерисовать в вектор данное изображение.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать продающий текст для главной страницы сайта msk.mmebelspb.ru Работаем до результата. 2000 знаков б/п. Уникальность минимум 90% по text.ruПродающие тексты14 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Woocommerce.[/b] 1) Выбираем по порядку стул из приложенного файла (первые 6 уже добавлены) 2) Кликаем по названию и переходим на страницу с описанием. 3) Копируем оттуда: Название, Фотографии (все, что есть), Цену и описание (просто выделяем мышкой, копировать ...Завершен5 лет назад
Нарисовать в векторе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
СЯ + Группировка + Задания для копирайтера Минимум 500 слов. Сайт mmebelspb.ruПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Условия: - Вывод именно 3ех цен (опт-1, опт-2, опт-3) - Скидка указывается вручную в рублях от суммы заказа(!) Описание: Менеджер задает цену товара за одну единицу. Например 1000 рублей. Товар продается Упаковкой и Пакетом. Необходимо, реализовать возможность указать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
26 товаров. Берем товары из lloom.ru и заливаем на so-cozy.ru Нужно только: 1) название 2) основная фотография 3) цена Размещение по соответствию с категориямиЗавершен5 лет назад
Хронометраж: 2 минуты Примеры и цены - обязательно.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ в приложении.Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Всего 17 товаров. http://feniks-opt.ru/pages/catalog/moonshine/ - берем отсюда. Обязательно указывать вариации! Добавлено первых два. https://www.samorel.ru/product/c%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%81/ Остальное нужно сделать по аналогии. Wordpress + Woocommerce.Завершен6 лет назад
Берем отсюда: http://dobriy-jar.ru Заливаем сюда: https://www.samorel.ru Кол-во товаров: ~100 шт. Стоимость не более 5 руб. / товар Wordpress / Woocommerce.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для сайта andromeda-esb.ru Тематика: электромонтажные работы.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравстсвуйте! Необходимо нарисовать анимированный баннер по тематике КРЕМ XXL POWER LIFE.Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Функционал: Загрузка в программу множества аккаунтов, с возможностью отображения мобильной версии страницы Од. По виду должно напоминать VikingBotovod. Обязательно установка прокси к каждому аккаунту. Поддержка страницы онлайн. Есть еще несколько мелочей. Все подробности в л/сПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад