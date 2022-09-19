Необходимо написать тексты для категорий на сайт по продаже полиэтиленовой продукции. Пример категорий: стрейч пленка, пакеты zip lock, пакеты с логотипом, пленка для теплиц.

Требования:

Текст должен быть написан понятным, простым к прочтению языком. Уникальным (от 90%), воды не больше 20%. С абзацами, списком, если нужно будет. Без орфографических и пунктуационных ошибок. Около 1000-1200 символов в тексте без пробелов, это максимум. Будет проверка через сервис. Написать о продукции. Как производится, технические характеристики. Буквально предложение о том, где может использоваться.

Преимущества заказа продукции у нас и что мы можем предложить (здесь можно

придумать самим преимущества). В тексте должны использоваться ключевые слова, список которых я скину.

Сайт, для которого нужны тексты, скину. Также скину примеры текстов и подробное ТЗ.