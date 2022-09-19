Нужно написать тексты на сайт по продаже полиэтиленовой упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок259 просмотров

Необходимо написать тексты для категорий на сайт по продаже полиэтиленовой продукции. Пример категорий: стрейч пленка, пакеты zip lock, пакеты с логотипом, пленка для теплиц. 

Требования:

Текст должен быть написан понятным, простым к прочтению языком. Уникальным (от 90%), воды не больше 20%. С абзацами, списком, если нужно будет. Без орфографических и пунктуационных ошибок. Около 1000-1200 символов в тексте без пробелов, это максимум. Будет проверка через сервис. Написать о продукции. Как производится, технические характеристики. Буквально предложение о том, где может использоваться.

Преимущества заказа продукции у нас и что мы можем предложить (здесь можно

придумать самим преимущества). В тексте должны использоваться ключевые слова, список которых я скину. 

Сайт, для которого нужны тексты, скину. Также скину примеры текстов и подробное ТЗ. 

3 года назад
dushevnyilogin
Юлия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$45
5 дней
Сотрудничаем с Ариной не первый раз. Хорошо написанные тексты четко по ТЗ и, как всегда, все в срок! Рекомендую!)
Чёткое текстовое задание, коммуникация на высоком уровне) Оплата ровно в срок, буду рада сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Аліна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Елена
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Аня
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Алвард
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
час назад
564 отзыва
3 года назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
Микола
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 часов назад
49 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать статью на 2000 символов без пробелов

    $10

    Требуется написать статью объемом 2000 символов без пробелов на тему онлайн займов. Ознакомьтесь с техническим заданием, в котором представлен пример. Работа должна быть выполнена быстро и оплачивается высоко.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 20 статей по автомобильной тематике

    Требуется написать 20 информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие автомобильные вопросы. Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробела, средний объем статей - 5000 символов. Подробные требования будут предоставлены заинтересованным исполнителям.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу копирайтера для финансового блога

    Требуется копирайтер для ведения финансового блога. Необходимо ежедневно писать обзоры новостей с финансовых рынков объемом 300-500 слов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и интерес к финансовым темам.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Описания к статьям

    Требуется написание уникальных описаний к статьям в виде вступлений. Каждое описание должно состоять из 5-6 средних предложений и иметь уникальность 80-100%. Оплата составляет 10 рублей за описание, выплата производится на Яндекс.Кошелек. Подходите к каждой статье с учетом ее тематики и содержания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер по новостям криптовалюты

    Требуется копирайтер для перевода и адаптации материалов о криптовалюте для русскоязычных читателей. Формат работы: ежедневные новости для Telegram, статьи на сайт раз в неделю и публикации в Facebook/Instagram каждые 3-4 дня. Уникальность текстов должна составлять 90-100%, с допустимым уровнем воды 15-20% и спама 30-60%.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти статью заданной тематики и составить завершенный текст

    Требуется составить ряд статей на музыкальную тематику. Необходимо найти подходящие тексты, отобрать полезную информацию и создать логически завершенный текст. Формат свободной разговорной формы, без воды. Работа некоммерческая, предпочтение будет отдано фрилансерам с невысокой ставкой. Оплата через PayPal.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты для сайта фирмы производящей органоминеральные удобрен

    Требуется написать тексты для сайта компании, занимающейся производством органоминеральных удобрений. Необходимо создать контент на русском и английском языках, который будет информативным и привлекательным для целевой аудитории.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы авито

    $10

    Требуется написать 10 отзывов на Авито на тему аренды квартир посуточно. Отзывы должны быть оригинальными и разнообразными. Срок выполнения - 2 недели, отзывы должны быть разбросаны по времени.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад