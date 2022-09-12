Ищу копирайтера для финансового блога

  1. Биржа фриланса
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Закрыт31 заявка512 просмотров

Всем привет! 

Стартую финансовый блог и ищу человека, который сможет раз в день писать обзор новостей с финансовых рынков. Объем до 300-500 слов

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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