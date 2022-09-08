Ищется копирайтер для создания 10 статей на разнообразные темы. Перед началом работы необходимо пройти небольшой тест. Ожидаются качественные тексты на разные темы.
Написание отзывов
Необходимо написать и разместить большое кол-во отзывов, около 40-60 на один проект и столько же - на второй проект, итого 80-120. Размещение отзывов на Гугл и Яндекс картах. Нужен человек с опытом, готовый выйти с нами на созвон для обсуждения деталей. Ценник предлаете Вы.
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