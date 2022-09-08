﻿ Необходимо написать и разместить большое кол-во отзывов, около 40-60 на один проект и столько же - на второй проект, итого 80-120. Размещение отзывов на Гугл и Яндекс картах. Нужен человек с опытом, готовый выйти с нами на созвон для обсуждения деталей. Ценник предлаете Вы.