MaximNogtev

Делаю все качественно и быстро!!!

Здравствуйте, меня зовут Максим.

И я занимаюсь написанием научных работ, статей, также переводом текстов, так как владею в совершенстве языками, такими как английский, русский, украинский, немецкий, испанский. Делаю проверку текстов на уникальность, провожу анализ текстов, и редактированием, сейчас учу польский язык.

Имею обширный опыт в сфере копирайтинга и рерайтинга.

Выполняю заданную работу быстро и качественно, готов к сотрудничеству и выполнению ваших заданий.