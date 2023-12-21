Дизайнер-Иллюстратор

Я занимаюсь созданием логотипов и арт-проектам, имею неплохую базу клиентов и опыт соответственно. Вот часть моих работ, которые могут вас в дальнейшем заинтересовать - https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive.

Владею такими программами как Corel Painter,Adobe Photoshop,Krita,Adobe Animate,Adobe Illustrator и т.д.

Всегда буду рад сотрудничеству!