Кирилл Фереметров zabenen_pzabenen_p
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Дизайнер-Иллюстратор
Я занимаюсь созданием логотипов и арт-проектам, имею неплохую базу клиентов и опыт соответственно. Вот часть моих работ, которые могут вас в дальнейшем заинтересовать - https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive.
Владею такими программами как Corel Painter,Adobe Photoshop,Krita,Adobe Animate,Adobe Illustrator и т.д.
Всегда буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотив "Space"66 просмотров
- Логотив "Space"64 просмотра
- Кнопка вкл/вкл (дизайн)70 просмотров
- Визитки(дизайн)73 просмотра