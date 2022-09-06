Написать текст для авито

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок412 просмотров

Нужно написать правильный продающий текст на авито с городами России (чтобы объявление попадала в поиск с других городов) 

Товар: Зеленая косметическая глина

на развес сухая. Разведенная по 300гр. 300руб готовая к нанесению на лицо. Полезных свойств много ( омолаживающий эффект, примочки, употребление во внутрь) 

3 года назад
26moroz
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Пакетов
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сокольцов
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Кирилл
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Даниил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Миша
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Захар
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер (беттинг, гемблинг)

    Требуется копирайтер на постоянную занятость для написания SEO-текстов на русском языке по английским источникам. Ожидается минимум 10 текстов в неделю (4000-5000 знаков каждый). Оплата составляет $1,5 за 1000 знаков без пробелов с возможностью роста ставки. Необходимы грамотная речь, структурированность и быстрое выполнение задач. Опыт в тематике будет плюсом.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью про: Что такое коллаборация?

    Требуется копирайтер для написания статьи на тему 'Коллаборация - что это такое?'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищем авторов старше 18 лет с опытом, чтобы избежать проблем с выполнением задания.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется написать ответы на отзывы на вейпшоп

    $5

    Требуется написать 20 ответов на отзывы для вейпшопа. Каждый ответ должен содержать 300-400 символов и включать ключевые слова, рекламируя товары. Необходимо проявить креативность, использовать юмор и нестандартный подход, сохраняя уважительное обращение и позитивный тон. Уникальность текстов 100%.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор логистической информации по територии Польши

    Требуется собрать и проанализировать информацию в области логистики для польской фирмы. Важно иметь опыт в копирайтинге и понимание логистических процессов. Проект включает изучение специфики рынка и подготовку отчетов. Ставки и сроки выполнения проекта ожидаются в ответах.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бизнес-план

    Ищется копирайтер для разработки качественного и реалистичного бизнес-плана по заданной теме. Вся необходимая информация будет предоставлена в техническом задании. Ожидаются ставки и сроки выполнения работы.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оставить отзыв на авито

    $3

    Необходимо оставить отзыв на Авито, следуя конкретному алгоритму: найти объявление, изучить конкурентов, добавить в избранное, провести переписку и оставить отзыв. Обязательно наличие аккаунта на Авито и карты Сбер для расчета. Подробности в описании.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пост для блогу

    Замовлено написання розважального посту для Instagram блогу підприємця обсягом близько 1500 символів. Тематика: кумедні ситуації, пов'язані з підприємницькою діяльністю, з метою підтримки підписників. Автору слід створити якісний текст, спираючись на власний досвід або приклади з життя. Можлива довга співпраця у разі успішної реалізації.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фейк активность в чате (телеграм)

    Требуется создать 20-30 сообщений для имитации активности в Telegram на тему криптовалют. Задача включает ведение диалога от 5-10 аккаунтов. Необходимы базовые знания криптовалют и умение работать с несколькими аккаунтами. Укажите цену за выполнение.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Качественный рерайт текста

    $4

    Требуется качественный рерайт основного текста объемом 1000 символов. Необходимо переписать материал, исключив лишние слова и сохранив суть. Ожидается профессиональный подход к копирайтингу и внимание к деталям.

    Копирайтинг74 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется написать статью о бирже Binance

    Требуется написать статью о криптовалютах на бирже Binance. Предоставляется четкое ТЗ от маркетолога, доступного для вопросов. Оплачиваются правки и доработки. Ожидается комфортное сотрудничество.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    3 года назад