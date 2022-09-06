Нужно написать правильный продающий текст на авито с городами России (чтобы объявление попадала в поиск с других городов)

Товар: Зеленая косметическая глина

на развес сухая. Разведенная по 300гр. 300руб готовая к нанесению на лицо. Полезных свойств много ( омолаживающий эффект, примочки, употребление во внутрь)