Написать статью про: Что такое коллаборация?

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок378 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Колаборация - что это такое?

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

Написание статей
3 года назад
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

kneesocks
Алексей 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$3
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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