Требуется копирайтер на постоянную занятость для написания SEO-текстов на русском языке по английским источникам. Ожидается минимум 10 текстов в неделю (4000-5000 знаков каждый). Оплата составляет $1,5 за 1000 знаков без пробелов с возможностью роста ставки. Необходимы грамотная речь, структурированность и быстрое выполнение задач. Опыт в тематике будет плюсом.
Написать статью про: Что такое коллаборация?
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Колаборация - что это такое?
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
Выбранный исполнитель
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