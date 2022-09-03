Требуется написать статью о бирже Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок481 просмотр

Необходимо писать текст про криптовалюты на бирже Binance.

Приятным бонусом мы гарантируем чёткое ТЗ, составленное нашим маркетологом (он на связи 24/7 можно будет задать ему вопрос, если что-то непонятно).

Правки и прочие доработки также оплачиваются

Надеемся на комфортное сотрудничество, писать в ЛС.

3 года назад
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