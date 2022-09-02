ТЗ на написание контента на сайте http://www.sadykhan.kz/

1. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: «Симптомы нехватки цинка в организме. Бады в Алматы»

Донор: https://www.maniveselibasdati.lv/ru/oslablennaya-immunnaya-sistema-pred/

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· БАДы в Алматы

Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.

2. Нужна статья для SEO продвижения

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Тема статьи: «Как выбрать питание для ребенка по возрасту? Детское питание в Алматы»

Донор: https://www.pediatr-russia.ru/parents_information/soveti-roditelyam/pitanie-detey-ot-1-goda-do-3-let/

https://friso.com.ua/ru/pitanie-detey-ot-12-do-18-mesyacev/

Текст должен быть:

· Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным.

· Текст должен быть разделен на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь

соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

· Объем 2000 знаков.

· Ключевые слова в тексте должны встречаться обязательно 3 раза.

Содержать ключевые слова:

· Детское питание в Алматы

· Менять склонения слов не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.