Текста для сайта

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Написать текста об услугах веб студии на укр языке. Текстов на 15-20к символов.

Оплата по факту. Писать нужно как текста полноценные так и описания работ. Примерное тз в приложении:

https://docs.google.com/document/d/1i6hgm_83uW19lGRYkZIhoFWBgvtLrqN47maXvzRehn8/edit?usp=sharing

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